Vanhaezebrouck wil niet weten van onderschatting Famagusta: "Tegen Cercle was het weer van dat"

Wie geraakt er nog fit bij AA Gent voor de confrontatie met Famugasta? Hein Vanhaezebrouck hoopt nog op Laurent Depoitre, Vadis Odjidja en Joseph Okumu, want Chakvetadze moet hij sowieso al missen tegen de Cyprioten.

Maar moet Gent er schrik van hebben? Famagusta staat momenteel pas tiende in de eigen competitie. "AA Gent is een ploeg die zowat alles wel al heeft meegemaakt. Het laatste wat we doen is onze tegenstander onderschatten", aldus Vanhaezebrouck. "Wij moeten in eerste instantie naar onszelf kijken. Kijk de match tegen Flora. Daar hebben we te laks gespeeld. Tegen Cercle was het weer van dat, maar dat wil ik zo snel mogelijk weer gewijzigd zien."

"Of dat morgen al het geval is dat weet ik niet. Je moet daarvoor kunnen terugvallen op spelers met een gezonde arrogantie. Zij trekken de rest dan wel over de schreef", geeft Vanhaezebrouck mee.