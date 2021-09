Lionel Messi en Karim Benzema delen een nieuw record in de Champions League

Lionel Messi en Karim Benzema kenden dinsdag een heel verschillend resultaat in de Champions League met hun respectievelijke clubs. Toch delen de twee doelpuntenmakers samen een nieuw en indrukwekkend record.

Karim Benzema en Lionel Messi staan nu nog een beetje meer in de geschiedenisboeken van de Champions League. Door hun doelpunten op dinsdagavond hebben beide spelers nu in 17 verschillende edities van het kampioenenbal gescoord!

Benzema zal dat nieuw record wel niet meteen gevierd hebben, want ondanks zijn strafschopdoelpunt liet Real Madrid zich in eigen huis verrassen door Sheriff Tiraspol met 1-2. Messi daarentegen loodste zich met zijn eerste doelpunt in het shirt van PSG zijn ploeg met 2-0 voorbij Manchester City.