Voormalig trainer van Racing Genk zou mee betrokken zijn in 'propere handen' volgens RTBF reportage

De reportage van RTBF insinueert dat Racing Genk mee betrokken is in 'propere handen' en Anderlecht aan de titel heeft geholpen in 2014. Alsof dat nog niet genoeg was bevestigt ook een anonieme voetballer dat Bayat beloningen gaf aan degene die deden wat hij vroeg.

In de reportage van RTBF gaan we terug naar Play Off 1 in 2014. Eerst won Anderlecht van RC Genk met 4-0. “De opstelling van Genk was abnormaal en de manier waarop ze speelden ook”, aldus Duchâtelet in de reportage. “De trainer van RC Genk (Emilio Ferrera) had toen sterke banden met Mogi Bayat.”

Duchâtelet heeft eerder ook al aangegeven in de Telenet reeks 'President' dat er aan bepaalde wedstrijden in die Play-offs iets niet pluis was.

Een aantal dagen later na die bewuste wedstrijd wint Racing Genk onverwacht van Club Brugge met 3-2. Het was een felbevochten wedstrijd waarop de trainer van Club Brugge op dat moment, Michel Preud’homme, fel reageerde. “We speelden tegen een erg gemotiveerd Genk. Ik ga aan Emilio Ferrera het recept vragen om een ploeg zo te motiveren en zo de doelpunten te vieren terwijl ze pas zesde in het klassement staan.”

Anonieme voetballer

Alsof dit nog niet genoeg was liet de RTBF ook een voetballer aan het woord die bevestigt dat spelers werden beloond als ze deden wat Bayat van hen vroeg: “Meerdere spelers hebben me gezegd dat Mogi Bayat horloges gaf. Ik weet niet of het was om matchen te winnen of te verliezen, maar het was zeker om wedstrijden te bepalen. Daar ben ik zeker van. Ik weet niet zeker of het om Genk-Club Brugge ging, maar het was in 2014 dat Bayat die horloges uitdeelde. Als een ploeg het resultaat neerzette dat hij wilde, werden ze beloond.”