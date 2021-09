'Voormalige sterkhouder van Waasland-Beveren heeft (opnieuw) aanbiedingen uit Serie A in de schuif liggen'

Daam Foulon is momenteel in de Serie B aan de slag bij Benevento Calcio. De flankverdediger is één van de sterkhouders bij het Italiaanse team en mag stilaan hopen op een terugkeer naar de Serie A.

Hellas Verona en Genoa CFC informeerden in het tussenseizoen naar de voorwaarden van Daam Foulan, maar er werd geen akkoord gevonden met Benevento Calcio. Dat meldt TuttoMercatoWeb. Foulon moet echter niet wanhopen. Zijn prestaties in de Serie B - Benevento degradeerde vorig seizoen - hebben de interesse niet bekoeld. Vooral Hellas Verona wil in januari een nieuwe poging wagen om onze landgenoot te halen.