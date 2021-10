Javier Torrente (Beerschot) na debuut in mineur: "Meer rendement en beleving op training"

Javier Torrente beleefde afgelopen weekend een debuut in mineur bij Beerschot. De Argentijn zag hoe negen Beerschot-spelers geen partij waren voor Eupen. Zaterdag moet de kentering ingezet worden tegen OHL.

Javier Torrente blikte op zijn persbabbel nog kort terug op de kansloze nederlaag tegen Eupen. "Die wedstrijd mogen we echt niet als maatstaf gebruiken, omdat we meer dan een helft met negen hebben moeten voetballen."

De realiteit is wat ze is: 1 op 27 en afgetekend laatste in de stand. Zaterdagavond gaat Beerschot op bezoek bij OHL. Ook de fusieclub kent tot dusver een moeilijk tweede seizoen in de hoogste klasse. "Mijn spelers hebben dringend een gunstig resultaat nodig om die neerwaartse spiraal te doorbreken", aldus Torrente.

"Ik zag deze week dat de spelers mijn ideeën al beter oppikten. De intentie is steeds dezelfde: zo snel mogelijk verticaal spelen! Ik zag meer rendement en beleving op training. Het valt me op dat mijn spelers nog steeds hard in zichzelf geloven, en daar ben ik uitermate tevreden over."