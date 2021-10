Paul Okon is terug in België: "Sprak met twee eersteklassers"

Paul Okon heeft Australië achter zich gelaten. De 49-jarige ex-Gouden Schoen woont opnieuw in België.

De vier zonen van Okon spelen bij Club Brugge en de voormalige voetballer heeft de nodige ambities in ons land. “Ik ben een coach”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb mijn pro licence-diploma en in Australië deed ik best wat ervaring op.”

Sinds 2018 al dacht hij aan een terugkeer naar België. “Alleen is het niet simpel om hier aan werk te raken. Ik wil gerust als T2 beginnen en sprak al met twee eersteklassers. Tevergeefs. Veel coaches hebben hun vaste staf of willen werken met iemand die ze kennen.”

Voorlopig werkt Okon als analist voor de televisie.