Anderlecht-Club Brugge kan mijlpaal zijn voor Hans Vanaken en Noa Lang

Anderlecht en Club Brugge treffen elkaar zondag voor dé kraker van de 10e speeldag.

Anderlecht en Standard spelen elk seizoen een hate game maar ook de supporters van Anderlecht en Club Brugge zijn niet bepaald elkaars beste vrienden, net als de mensen in de bestuurskamer. Zondagmiddag kan Anderlecht op gelijke hoogte komen met Club in de competitie als ze winnen van Blauw-Zwart in een onderlinge confrontatie.

Om dat te vermijden zal Club Brugge rekenen op zijn draaischijf op het middenveld: Hans Vanaken. De middenvelder verkeert in bloedvorm en kan zijn 300e wedstrijd spelen voor Club Brugge. Van die 300 zijn er 227 competitiematchen, 23 bekermatchen, 46 Europese matchen en 3 supercups. Voordien speelde Vanaken ook nog bij Lokeren en Lommel.

Een andere mijlpaal dient zich aan voor Noa Lang. De Nederlander zal naar alle waarschijnlijkheid zijn 50e wedstrijd spelen in een Club Brugge-shirt. Voor Balanta wordt het de 50e competitiewedstrijd in het shirt van Club Brugge.