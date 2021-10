Club Brugge plots hofleverancier Rode Duivels, Philippe Clement reageert: "Groeien op alle vlakken"

Mignolet, Vanaken en nu ook De Ketelaere bij de Rode Duivels. En plots is Club Brugge - samen met Borussia Dortmund - hofleverancier van de Belgen.

"Het is een heel leuk nieuwtje", aldus Philippe Clement op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Anderlecht.

Verdienen het

"De jongens verdienen dat ook, want ze presteren al een tijd heel sterk. We zijn groeiende op alle vlakken", is de oefenmeester van Club Brugge duidelijk.

"Ons niveau stijgt. Zowel op fysiek als op technisch vlak. Ik ben heel blij voor mijn spelers met hun selectie, ook voor Noa Lang."