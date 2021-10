KAA Gent kan in de Jupiler Pro League opnieuw op Vadis Odjidja rekenen: middenvelder zit in selectie voor wedstrijd tegen Antwerp

Zondagavond staat er in de Jupiler Pro League de topper tussen Antwerp en KAA Gent op het programma. Bij de Buffalo's hebben ze goed nieuws gekregen voor deze wedstrijd, want ze kunnen opnieuw op Vadis Odjidja rekenen.

Vadis Odjidja heeft de laatste vier wedstrijden in de Jupiler Pro League namelijk gemist door een blessure. Donderdag maakte de middenvelder al zijn rentree via de Conference League, want hij speelde een kleine 20 minuten mee tegen Anorthosis.

Zondag kan Odjidja dus ook terugkeren in de Jupiler Pro League, want hij zit in de selectie van de Buffalo's voor de kraker tegen Antwerp. Odjidja speelde dit seizoen al vijf wedstrijden in de Belgische competitie en daarin was hij goed voor één assist.