Raphael Holzhauser geeft de moed niet en wil Beerschot redden

Raphael Holzhauser was vorig seizoen de absolute smaakmakers bij Beerschot. Dit seizoen loopt het allemaal een pak minder bij de ploeg van Het Kiel. Toch geeft Holzhauser de strijd niet op en wil hij absoluut de redding realiseren met Beerschot.

Op de website van Beerschot blikt Holzhauser vooruit op de belangrijke wedstrijd tegen OH Leuven en de missie 'redding' die moet beginnen. "Ik hoop dat we dit weekend onze successenreeks tegen OHL kunnen doortrekken. Op basis van het aantal behaalde punten die we de voorbije seizoenen tegen hen haalden, lijken de Leuvenaars wel onze favoriete tegenstander. Zo denk ik met veel plezier terug aan die 1-4-zege in de terugmatch van de promotiefinale vorig jaar waarmee we onze plaats in 1A vastlegden. Dergelijke prestatie en eenzelfde resultaat herhalen, zou super zijn. Winnen is in onze huidige situatie een must geworden. Zij staan voorlaatste in het klassement, maar presteren net als wij onder de verwachtingen. Kwalitatief beschikt Marc Brys immers over een sterke kern, maar wij zijn zeker even goed. Dat moeten we zaterdag, maar eens bewijzen. Ik ben alvast optimistisch gestemd."

Beerschot staat troosteloos laatste maar toch geeft hij de moed niet op. Op de vraag of dat Beerschot volgend seizoen nog in 1A speelt reageert hij positief. "Ja, daar ben ik rotsvast van overtuigd. 'Wir schaffen das'. Samen met onze supporters."