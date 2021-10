La Gazzetta dello Sport is het zeker: 'Manchester City haalt alternatief voor Kane en Haaland op in Italië'

Manchester City gaat zich niet meer moeien in de transfersoap rond Erling Braut Haaland en Harry Kane. Het huiswerk van Pep Guardiola is af. De Engelsen gaan een pak minder betalen voor een derde optie.

Manchester City liet al eerder weten niet mee te gaan in het opbod rond Erling Braut Haaland. The Citizens zaten rond de tafel met Tottenham Hotspur en leken even hun slag thuis te halen, maar ook Harry Kane bleek uiteindelijk nog veel te duur.

La Gazzetta dello Sport kent de reden. Manchester City heeft met Dusan Vlahovic een waardig alternatief gevonden. Meer zelfs: de aanvaller van AFC Fiorentina heeft een afkoopsom van zeventig miljoen euro in zijn contract staan.

Goedkoper én evenwaardig

Pep Guardiola is ervan overtuigd dat Vlahovic een waardig alternatief is voor Haaland en Kane. En ook niet onbelangrijk: het prijskaartje ligt stukken lager dan de prijs die voor die twee heren zal moeten betaald worden.