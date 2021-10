Benjamin Nicaise dan toch niet ontslagen bij Standard? 'Onderhoud met Venanzi gepland'

Sportief directeur Benjamin Nicaise leek onlangs het gelag te moeten betalen voor de slechte resultaten van Standard. Maar wat blijkt? Tot dusver werd Nicaise nog niet ontslagen door Standard, in tegenstelling tot Mbaye Leye en zijn assistenten.

La Dernière Heure bevestigt dat Benjamin Nicaise nog niet officieel ontslagen is bij Standard. de sportief directeur werd door Bruno Venanzi tijdelijk opzijgeschoven. Later deze week zitten Nicaise en de Standard-voorzitter samen om te zien of er nog een samenwerking inzit.

Mogelijk wordt Nicaise, weliswaar in een andere rol, nog aan boord gehouden bij Standard. Zo was hij in 2017 ook al eens een tijdje teammanager bij de Rouches.