Depay over transfer naar Barcelona: "Hier ga ik nooit spijt van krijgen!"

Memphis Depay speelt sinds afgelopen zomer voor FC Barcelona. De club bevindt zich momenteel in een moeilijke periode, maar de Nederlander is er zeker van dat alles goed komt.

Memphis Depay sprak met de Spaanse krant Marca over zijn periode bij FC Barcelona. In zijn eerste zeven La Ligawedstrijden en eerste twee Champions Leagueduels scoorde hij in totaal drie keer. Barcelona is slecht begonnen aan het nieuwe seizoen, maar de Nederlandse spits is nog steeds blij dat hij gekozen heeft voor een avontuur in Camp Nou. "Je kent de grootsheid van de club en wat het betekent voor een speler om naar een ploeg als Barcelona te kunnen gaan. Hier ga ik nooit spijt van krijgen", vertelde Depay.

De moeilijke periode waarin Barcelona zich momenteel bevindt lijkt voor velen het begin van het einde. Memphis Depay denkt daar helemaal anders over. "We kennen de situatie bij Barça. Iedereen raakt in paniek omdat de mensen hier zulke zaken niet gewend zijn. Ze zijn enkel gewend aan winnen en geweldig voetbal, maar ik maak me geen zorgen! Ik weet zeker dat er dingen zullen veranderen", vertelde de international van Oranje.