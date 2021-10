"Neymar is bij PSG een verwend nest die iedereen naar zijn pijpen wil laten dansen"

De motor van Neymar lijkt deze dagen te stokken. Ook bij PSG krijgt de Braziliaan steeds meer kritiek te verwerken. Edouard Cissé meent de reden te kennen. En de voormalige middenvelder van de Parijse grootmacht spaart de kritiek niet.

In grote lijnen: Edouard Cissé vindt dat Neymar bij FC Barcelona een pak beter begeleid werd. “In Camp Nou was er structuur en duidelijk over de rol van Neymar binnen de ploeg. Hij moest er de verdediging openbreken, het verschil maken en de bal klaarleggen voor Lionel Messi.”

“In Parijs gaven ze hem de sleutels en lieten ze Neymar doen wat hij wou”, besluit Cissé. “Op een gegeven moment liep hij er verloren bij. Ik ga niet betwisten dat Neymar een geweldige voetballer is. Maar momenteel is hij een verwend nest die iedereen naar zijn pijpen wil laten dansen.”