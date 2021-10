Is de zaak Propere Handen nóg omvangrijker dan gedacht? "Als voetbalbond consequent is, zullen er niet veel ploegen meer in eerste klasse zijn"

Kris Luyckx, advocaat van spijtoptant Dejan Veljkovic, was maandagavond te gast in het Canvas-programma De Afspraak. Daarin waarschuwde hij voor de omvang van de zaak nadat het dossier werd afgerond.

"Na drie jaar onderzoek is de conclusie dat het systeem van zwarte salarissen, valse scouingscontracten, RSZ-ontduiking wijd vertakt is in het Belgisch voetbal", aldus Luyckx. "Bijna elke profclub maakte gebruik van dit systeem, voor sommigen was het zelfs hun businessmodel."

En dus zal de impact van Propere Handen nog een stuk groter zijn dan eerst gedacht. "Als de Belgische voetbalbond consequent is, dan zullen er volgend seizoen niet veel ploegen in eerste klasse spelen. Als het reglement op de juiste manier wordt toegepast, zullen bepaalde clubs moeten degraderen", besluit de advocaat van ex-makelaar Veljkovic.