Luis Enrique tovert verrassing uit hoge hoed tegen Italië: Barcelona-talent jongste Spaanse international ooit

Luis Enrique dropte een grote verrassing in zijn basiselftal voor de halve finale van de Nations League tegen Italïë. Gavi, pas zeventien geworden, maakt zijn debuut voor La Roja. Gavi gaat de geschiedenisboeken, want hij is de jongste Spaanse international aller tijden.

Op vijf augustus werd Gavi zeventien jaar oud. Gavi is een van de parels uit La Masia, het opleidingscentrum van Barcelona. De pocketmiddenvelder (1,73m) maakte in de voorbereiding indruk op Ronald Koeman. De Nederlander liet Gavi dit seizoen al zeven keer opdraven. Na nog geen 400 minuten voetbal in de hoofdmacht van Barcelona heeft Gavi bondscoach Luis Enrique al overtuigd van zijn kunnen. Tegen Italië vervangt Gavi op het middenveld de geblesseerde Pedri, het Barca-toptalent dat vorig seizoen helemaal ontbolsterde. 🚨 ¡¡RECORDAMOS NUESTRA ALINEACIÓN!!



💪🏽 Así salimos en estas semifinales de la #NationsLeague ante Italia. ¡¡A POR TODAS, EQUIPO!!#VamosEspaña pic.twitter.com/Z5mygQBOz4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021