Olivier Deschacht voor vuurdoop als assistent-coach beloften: "Dit is op dit moment perfect voor mij"

Olivier Deschacht (40) debuteert vrijdag als assistent-coach van de beloften met een thuiswedstrijd tegen Kazachtstan. Voor een clubteam achtte Deschacht de tijd nog niet rijp. "Dit sluit beter aan bij mijn verwachtingen."

In gesprek met HLN vertelt Deschacht over zijn nieuwe functie. "Ik ken Jacky (Mathijssen, nvdr.) van Play Sports, waar we samen analyses maken van de Premier League. Van het een kwam het ander. Hij zocht iemand en ik had meteen interesse."

Ook ex-club Zulte Waregem en Cercle Brugge, de ploeg waar Deschachts boezemvriend Yves Vanderhaeghe de plak zwaait, toonden interesse. Daarop zat Deschacht, die eind vorig seizoen de voetbalschoenen aan de haak hing, nog niet te wachten. "Het was te vroeg voor die dagelijkse routine. Nu heb ik de weekends nog steeds vrij en heb ik tijd voor mijn kinderen. Ze hebben me al genoeg moeten missen. Wat ik bij de beloften kan doen, is perfect voor mij."

Deschacht ondervond woensdag overigens aan den lijve wat het verschil is tussen speler en coach zijn. "Ik had het echt koud tijdens de training. Het was echt weer voor verdedigers: regen en wind. Als speler heb je nooit koud. Soms hoop ik nog wel dat we met een oneven aantal spelers op training zijn, zodat ik kan inspringen", knipoogt Deschacht.