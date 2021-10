Fiscus vordert miljoenen aan extra belastingen bij makelaars

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft op vier jaar tijd voor 11,1 miljoen euro gevorderd bij makelaars.

La Dernière Heure komt vandaag met de cijfers naar buiten. In 50 dossiers is voor 11,1 miljoen aan extra belastingen gevorderd bij voetbalmakelaars. De cijfers komen uit een antwoord op een parlementaire vraag van Steven Mattheï.

De belastingen gaan volgens Van Peteghem over zaken die veel ruimer liggen dan de kwestie van voordelen van alle aard, blijft de minister vrij vaag.

Volgens de minister van Financiën is er in 18 dossiers sprake van een vordering van bijkomende belastingen. In de periode van 2017 tot 2020 gaat het respectievelijk om 158.715 euro, 2.619.896 euro, 7.121.549 euro en 1.238.931 euro. Van die 11,1 miljoen is voorlopig wel nog maar 1,2 miljoen euro geïnd.