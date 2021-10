Opvallende constructie: 'Real Madrid krijgt voorstel om Eden Hazard voor twee seizoenen te verhuren'

Juventus FC wil Eden Hazard naar Italië halen. De eerste gesprekken over de transfer zijn zelfs al opgestart. Ook de constructie is opvallend.

Don Diario komt met het nieuws op de proppen. Juventus FC werd eerder al in verband gebracht met Eden Hazard, maar een concreet voorstel was er in het verleden nooit. Anno 2021 zijn de eerste gesprekken opgestart.

Enig probleem: De Oude Dame wil een constructie opzetten om de komst van Hazard financieel te dragen. Zo zou de Rode Duivel aanvankelijk voor twee seizoenen gehuurd worden. Al moet Hazard zijn contract - dat afloopt in 2024 - in Spanje wel verlengen.

Real Madrid wikt en weegt

Ook Real Madrid staat niet afkerig tegenover een vertrek van Hazard. De Rode Duivel sukkelde sinds zijn komst naar Santiago Bernabeu van de ene blessure in de andere. Sindsdien loopt hij nog steeds naar zijn vorm te zoeken.