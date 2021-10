Ongezien transferrecord op komst voor Jupiler Pro League? '40 miljoen euro als jackpot'

Charles De Ketelaere, Hans Vanaken en Noa Lang zijn de absolute toppers bij Club Brugge. En dat is ook de topclubs niet ontgaan.

De kans dat Lang en De Ketelaere na volgende zomer nog op Jan Breydel spelen? Die slinkt eigenlijk met de minuut.

40 miljoen euro

De interesse van topclubs als AC Milan is alvast niet nieuw en steeds luider klinkt de roep, met name naar Noa Lang.

Club Brugge is op weg naar de absolute jackpot. De hoogste transfersom in België tot dusver is die voor Jonathan David (27 + 5 miljoen), maar voor Lang zou het mogelijk tot 40 miljoen euro kunnen oplopen.