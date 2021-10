Martinez gaf Lukaku raad: "We hebben gesproken over zijn transfer naar Chelsea"

Romelu Lukaku sloeg in het tussenseizoen de poort bij FC Internazionale dicht om terug te keren naar de Premier. Ook Roberto Martinez werd in die beslissing betrokken.

Al had Roberto Martinez eigenlijk niets in de pap te brokken. “We hebben inderdaad over de transfer gepraat”, aldus de bondscoach in Het Laatste Nieuws. “Maar vooral omdat het al speelde tijdens het EK. Romelu Lukaku is niet iemand die naar veel stemmen zal luisteren alvorens een beslissing te nemen.”

“Veel spelers willen weten wat de gevolgen van hun beslissing zijn”, gaat Martinez verder. “Ze vragen overal raad, maar dat is vooral uit angst of onzekerheid. Ik ben zoals Romelu. Ik ga ‘s avonds naar bed met alle informatie over een keuze die ik moet maken. Het gevoel waarmee ik ‘s ochtends ontwaak is meteen mijn definitieve beslissing.”