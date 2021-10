Alles is plots weer koek en ei tussen FC Barcelona en Ronald Koeman

De voorbije weken werd er moord en brand geschreeuwd over een ontslag van trainer Ronald Koeman bij FC Barcelona.

De resultaten van FC Barcelona zijn dit seizoen nog niet om over naar huis te spreken. Zeker de nederlagen in de Champions League kwamen hard aan.

De positie van trainer Ronald Koeman leek helemaal onhoudbaar geworden en lijstjes met opvolgers circuleerden vlot. Maar die dreiging van ontslag lijkt helemaal weg. Voorzitter Joan Laporta liet bij RAC1 weten dat Koeman hoe dan ook aanblijft.

“Ronald Koeman gaat door en daar zijn we trots op. Hij is onze coach. Nu is het zaak om hem een marge van vertrouwen te geven. Xavi? We praten vaak, want we zijn vrienden, net zoals ik af en toe met Guardiola praat”, liet de voorzitter weten.