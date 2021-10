Dit zijn de genomineerden voor de Ballon d'or: twee Belgen op de lijst

De Ballon d'or is volgens velen de belangrijkste individuele prijs in het voetbal. De afgelopen jaren domineerden sterren Cristiano Ronaldo en Lionel Messi deze trofee, maar er lijkt stilaan een einde te komen aan hun heerschappij. Voor deze editie worden Ngolo Kanté, Robert Lewandowski en ook Jorginho beschouwd als grootste kanshebbers. Die laatste wordt vooral door de Italianen naar voor geschoven als favoriet.

Messi en Ronaldo staan ook weer tussen de genomineerden, maar het is deze keer niet zeker dat één van de twee met de eindwinst gaat lopen.

šŸšØ | OFFICIAL: Full list of nominees for the 2021 Men's #BallondOr pic.twitter.com/NWG514rd17