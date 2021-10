Verhaal van Iñaki Williams grijpt naar de keel: "Ouders doorkruisten blootvoets de Sahara om mij beter leven te geven"

Veel profvoetballers krijgen het min of meer in de schoot geworpen. Begenadigd met talent en een portie mentaliteit worden jongens bij de beste jeugdopleidingen klaargestoomd voor een leven als prof. Dat niet iedereen deze weg volgt, maakt het verhaal van Iñaki Williams (27) duidelijk.

De roots van Williams liggen in Ghana. Zijn ouders verlieten Afrika voor een beter leven in Europa, maar de exacte omstandigheden kende Wiliams geruime tijd niet. "Mijn moeder bespaarde mij de details. Ze wilde dat ik me kon focussen op mijn droom: profvoetballer worden", vertelt Williams in The Guardian. "Toen ik een jaar of twintig was, achtte mijn moeder de tijd rijp om het hele verhaal te doen. Tot dan wist ik dat ons verhaal anders was, maar naar de exacte details had ik het raden."

Toen de ouders Ghana ontvluchtten, was Maria zwanger. Als ze op voorhand wist hoe zwaar de trip zou worden, zou ze Ghana nooit hebben verlaten, gaf ze aan. "Eerst werden ze op een volgepakte truck gezet. Sommigen vielen eraf, sommigen werden halfweg ergens gedropt. Er werd gestolen en zelfs verkracht", vertelt Williams. "Daarna doorkruisten mijn ouders de Sahara, zonder eten en drinken. Mijn vader heeft al jaren problemen met zijn voetzolen. Sinds enkele jaren weet ik dat dit komt doordat hij blootvoets door de bloedhete woestijn moest wandelen."

Uiteindelijk belandden de ouders van Williams in Melila, een Spaanse enclave aan de kust van Noord-Afrika. Daar moest de hoogzwangere Maria, over het metershoge hek klauteren. Europa was bereikt.

Liberia

Om een verblijfsvergunning te krijgen voor Spanje, moest de familie Williams spitsvondig zijn. "De enige kans om als politiek vluchteling aanvaard te worden, was door te zeggen dat je uit oorlogsgebied kwam. Mijn ouders gooiden daarom hun Ghanese paspoorten weg en vertelden dat ze uit Liberia kwamen. Zo zijn we uiteindelijk in Bilbao beland, waar ik geboren ben. Dat is het lot, want anders had ik nooit voor Athletic mogen voetballen." Athletic stelt namelijk enkel Basken of spelers met Baskische roots op.

"Leven geriskeerd voor mij"

Iñaki Williams bouwde een mooie carrière uit. Op zijn achttiende trok hij naar Athletic, twee jaar later mocht hij debuteren. In 2016 droeg hij voor de eerste en (voorlopig) enige keer het shirt van Spanje. "Mijn ouders hebben hun leven geriskeerd voor mij. Daarvoor kan ik hen nooit terugbetalen. Wel put ik er motivatie uit om elke dag harder te vechten. Ik probeer hen het leven te geven dat zij voor mij voor ogen hadden. En ja, soms denk ik wel eens: 'Het is ons gelukt'", besluit een terecht trotse Iñaki Williams.

Fenomenaal record

Sinds vorige week vrijdag is Iñaki Williams overigens de houder van een fenomenaal record. Tegen Alaves speelde de 27-jarige sneltrein zijn 203e opeenvolgende wedstrijd in La Liga. De laatste competitiewedstrijd waarvoor hij verstek moest laten gaan, was op 20 april 2016.