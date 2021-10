🎥 Genk-middenvelder bezorgt zijn land belangrijk punt tegen Turkije

Noorwegen hield vrijdag een belangrijk punt over aan de lastige verplaatsing naar Turkije. Het was Kristian Thorstvedt, de offensieve middenvelder van Racing Genk, die voor het Noorse doelpunt zorgde in het 1-1-gelijkspel.

Akturkoglu bracht de thuisploeg vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In afwezigheid van de geblesseerde Erling Haaland was het Kristian Thorstvedt die met de rust in zicht de gelijkmaker lukte voor Noorwegen.

Thorstvedt stond op de juiste plaats om de bal in doel te frommelen, nadat Gent-verdediger Andreas Hanche-Olsen een hoge bal met het hoofd had verlengd.

Door het gelijkspel blijft Noorwegen op de tweede plaats staan in hun kwalificatiepoule. Oranje staat op kop met twee punten meer dan de Noren, Turkije volgt op plaats drie. Voor Thorstvedt was het vrijdag al zijn derde doelpunt in acht interlands voor de hoofdmacht van Noorwegen.