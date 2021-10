PSG niet te spreken over houding van Real Madrid: "Totaal gebrek aan respect"

Paris Saint-Germain is niet te spreken over de houding van Real Madrid in het transferdossier van Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé heeft bij de Franse topclub nog een contract dat loopt tot juni 2022. Voorzitter Perez van Real Madrid hoopte Mbappé eerst in januari binnen te halen, zo liet hij dinsdag weten, maar paste dat dan aan naar volgende zomer. Dan kan dat transfervrij.

PSG weigerde een bod van Real Madrid van 180 miljoen euro op de sperspeler. De spits liet bij RMC horen dat hij PSG had laten weten om deze zomer wel degelijk te vertrekken.

"Het is al twee jaar dat er in het openbaar over Mbappé gepraat wordt, alsof dat normaal is. We hebben Real Madrid meerdere keren op de hoogte gebracht van onze ontevredenheid", zei Leonardo, de sportief directeur van PSG, op het festival van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. "Het is iets dat bestraft moet worden. Het is een gebrek aan respect."

Volgens Leonardo tekent Mbappé binnenkort een nieuw contract in Parijs.