Neymar denkt eraan om te stoppen bij de Braziliaanse nationale ploeg

Het WK volgend jaar in Qatar kan wel eens het laatste grote tornooi worden voor Neymar. De Braziliaan denkt namelijk aan stoppen met de Braziliaanse nationale ploeg.

Neymar is pas 29, maar denkt nu al aan het beëindigen van zijn interlandloopbaan. De teller staat nu op 111 interlands voor Brazilië. "Ik denk dat het mijn laatste WK zal zijn", zegt Neymar tegen DAZN. "Dat denk ik nu, omdat ik niet weet of ik nog de mentale kracht heb om me met voetbal bezig te houden."

"Ik zal alles aan doen om zo goed mogelijk ten tonele te verschijnen en te winnen met mijn land. Het is mijn grootste droom om het WK te winnen. Ik hoop dat het ons lukt", verzekert Neymar.

Neymar debuteerde in 2010 in de nationale ploeg van Brazilië. Hij speelde de Copa América (2011), de Olympische Spelen (2012 en 2016), de FIFA Confederations Cup (2013, en het WK (2014 en 2018).