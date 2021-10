Operatie Propere Handen: 'Parket kreeg in 2013 al pv binnen over Van Holsbeeck'

Operatie Propere Handen is de voorbije weken en maanden opnieuw in alle hevigheid losgebarsten. Maar het gaat nog verder terug dan dat, zo blijkt.

Heel wat feiten uit de jaren voor 2018 zijn inmiddels naar boven gekomen door het onderzoek rond Operatie Propere Handen.

2013

Maar klaarblijkelijk werden er ook eerder al inspanningen gedaan. Zo zou het Parket in 2013 al een proces verbaal hebben binnengekregen over Herman Van Holsbeeck.

Volgens De Morgen gaat het over transfers die (deels) in het zwart zouden zijn betaald via Veljkovic en Bayat. Van Holsbeeck ontkent, maar weigert verder commentaar.