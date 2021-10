Karim Benzema: "En nu vol voor die wereldtitel in Qatar"

Zowel tegen België als in de finale tegen Spanje scoorde Karim Benzema een fantastisch doelpunt. De Madrid-spits is op korte tijd niet meer weg te denken uit het elftal van Les Bleus.

Met dit fantastisch doelpunt maakte Benzema in de tweede helft de Spaanse voorsprong ongedaan. In de slotfase besliste spitsbroeder Mbappé de wedstrijd met een discutabele goal.

Na afloop van de match was de ervaren spits in de wolken. "Het was een moeilijke wedstrijd, tegen een erg sterk Spanje. We hebben karakter en mentaliteit getoond. Wij zijn een zeer, zeer sterk elftal. Geduld tonen, dat is wat de grote ploegen typeert. Niet panikeren en het juiste moment afwachten", aldus Benzema.

"Nu is het tijd om even te genieten van deze trofee en daarna zetten we alles op de wereldtitel in Qatar."