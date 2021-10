Peter Vandenbempt ziet het grote probleem: "Roberto Martinez is geobsedeerd"

De Final Four van de Nations League draaide voor de Rode Duivels én bondscoach Roberto Martinez uit op een waar fiasco.

Analist Peter Vandenbempt zag de situatie fiks achteruitgaan. “De evaluatie van de Nations League is negatief. Een mislukking. België staat er slechter voor dan daarvoor”, zei hij op Radio 1.

Martinez gaf de jongeren volgens Vandenbempt opnieuw te weinig kansen. “Luis Enrique gebruikte het tornooi om jonge spelers te testen. Charles De Ketelaere mocht een halfuurtje meedoen. Roberto Martinez was echter geobsedeerd door die prijs. Een palmares creëren. Dat is met een sisser afgelopen.”

Het grote probleem was ook niet moeilijk te achterhalen als je vijf goals slikt in Turijn. “België kan niet meer verdedigen. Niet tegen Frankrijk en Italië, maar ook niet tegen Estland. Toen kregen ze twee tegendoelpunten. Dat zijn er zeven in drie matchen, en dan konden ze nog rekenen op een wereldkeeper als Thibaut Courtois.”