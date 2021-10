Club Brugge geeft inkijk in financieel plaatje van nieuwe voetbaltempel: "Vlot te rendabiliseren met voetbal alleen"

Club Brugge mag stilaan aan de eerste steen van het nieuwe stadion beginnen denken. Maar zal de tempel ook rendabel zijn? Het is inmiddels een zekerheid dat enkel voetbalwedstrijden toegelaten zijn.

De Ghelamco Arena van KAA Gent wordt gebruikt voor concerten én er zijn enkele winkels die hun thuishaven er hebben. Ook Stayen in Sint-Truiden biedt onderdak aan een hotel en een winkelcentrum. Dat zal bij Club Brugge niét het geval zijn. Het is niet van willen, maar van moeten. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

“Maar we gaan ervan uit dat een stadion vlot te rendabiliseren is met voetbal alleen”, weerlegt Bob Madou alle argumenten in De Tijd. “We gaan uit van 25 à 30 wedstrijden per jaar, naast de permanente inkomsten van het museum, de shop en de bistro. Het kan dus perfect als je alles verstandig budgetteert.”

Een nieuw stadion doet de inkomsten tot een veelvoud van drie stijgen ter vergelijking met de oude situatie

Bovendien kijkt de chief business officier van Club Brugge naar buitenlandse voorbeelden. “Een nieuw stadion doet de inkomsten tot een veelvoud van drie stijgen ter vergelijking met de oude situatie. Dat zal ook bij ons zo zijn, in de wetenschap dat we al vertrekken van een slechte situatie.”