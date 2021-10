Openda trapt Jonge Duivels voorbij Denemarken én naar perfecte twaalf op twaalf

Jong België heeft een optie genomen op het EK 2023. Denemarken werd met het kleinste verschil verslagen.

Loïs Openda tekende voor vlak voor rusten voor het enige doelpunt van de partij. De Denen kwamen dan wel nog even opzetten in het slot van de wedstrijd, maar eigenlijk kwam Jong België nooit in de problemen.

De Jonge Duivels staan héél dicht bij een plaats op de eindronde van het EK U21. België haalde twaalf op twaalf. De kloof met Denemarken bedraagt ondertussen al vier punten.