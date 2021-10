OFFICIEEL: Karim Belhocine keert terug als coach van KV Kortrijk

Karim Belhocine is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Maandag was de ex-trainer van Charleroi in Kortrijk om de laatste details te bespreken.

Update 9u55: KV Kortrijk heeft nu ook officieel gecommuniceerd dat Karim Belhocine de opvolger is van Luka Elsner als T1 van Kortrijk.

In het verleden was Belhocine al actief bij de Kerels als speler, assistent-coach, T1 en sportief directeur.

----------------------------------------------------------------------------

Het was Joseph Allijns, tot voor kort voorzitter van KV Kortrijk, die Belhocine op Twitter welkom heette. "Welkom Karim, wens jou alle succes! Karim is een brok overgave, emotie met het hart op de goede plaats. Goede keuze van KVK!" Op de officiële communicatie van Kortrijk was het toen nog even wachten.

Tegelijkertijd komt Allijns, die negentien jaar lang voorzitter was van KV Kortrijk, terug op het vertrek van Luka Elsner. De Sloveen verbrak eenzijdig zijn contract en koos voor een avontuur bij Standard. "Elsner, Costa en Djaoui vertrokken. Het was niet voorzien. Anderzijds zou ik zeggen: opgeruimd staat netjes", is de niet mis te verstane boodschap van Allijns.

Vrijdag krijgt kersvers Kortrijk-trainer Karim Belhocine meteen een stevige test voorgeschoteld. Dan gaan de Kerels op bezoek bij Club Brugge.