Neymar krijgt steun van ploegmaten om Braziliaanse nationale ploeg vaarwel te zeggen

Neymar liet zondag weten dat hij eraan twijfelt om na het WK van 2022 in Qatar nog verder te gaan bij de nationale ploeg van Brazilië.

Neymar denkt dat hij niet langer de mentale kracht zal hebben om zich op te laden voor de interlands met Brazilië.

Chelsea-verdediger Thiago Silva postte op zijn Instagramaccount een boodschap voor Neymar. "Als je iemand nodig hebt die sterk is, weet dan dat ik er altijd voor je ben. De familie Silva houdt van je", klonk het.

Manchester United-middenvelder Fred had liet op de persconfernetie weten dat "Neymar soms onder een enorme druk staat. We moeten hopen dat hij zolang mogelijk bij ons blijft, hij is één van de beste spelers die we in Brazilië ooit hebben gehad”, klonk het.