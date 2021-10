🎥 Selim Amallah brengt Marokko met twee doelpunten stap dichter bij WK in Qatar

Marokko heeft zich dankzij een 1-4 zege op het veld van Guinée verzekerd van groepswinst in de tweede kwalificatiefase voor het WK in Qatar, mede dankzij een sterke prestatie van Selim Amallah.

Met twee doelpunten had Selim Amallah een groot aandeel in de zege van Marokko. Vooral het tweede doelpunt van de Standard-middenvelder mocht gezien worden. Met een harde knal bezorgde hij Marokko een veilige 1-3-voorsprong. In de slotfase zette Boufal de 1-4 op het scorebord.

Bij Marokko bleef Antwerpenaar Ilias Chair, die nochtans goed op dreef is bij QPR en Marokko, negentig minuten op de bank. Hij kreeg rust van bondscoach Vahid Halilhodzic, die met Hakim Ziyech en Noussair Mazrzaoui alweer zijn twee sterren weerde uit de selectie.

Dankzij de vierde zege op rij is Marokko nu al zeker van groepswinst. De Leeuwen van de Atlas stoten door naar de derde en laatste kwalificatieronde voor het WK in Qatar. Daarin zullen ze in barrages (heen en terug) strijden voor een WK-ticket. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bekend.