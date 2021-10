Zulte Waregem heeft situatie rond Dury zelf gecreëerd: er kan er maar één de baas zijn

Bij Zulte Waregem hebben ze toch wel een woelige week achter de rug. Eentje met veel onzekerheid voor trainer Francky Dury. Maar moeten ze bij het bestuur niet in eigen boezem kijken? Het is een situatie die ze zelf gecreëerd hebben.

Francky Dury lag onder vuur bij Zulte Waregem. Vorige week maandag werd ineens een speciale Raad van Bestuur bijeen geroepen om de positie van de hoofdcoach te bespreken. Minstens één lid van het bestuur stelde serieus de vraag of het nog wenselijk was dat Dury zou aanblijven. Die laatste was daarvan trouwens niet op de hoogte, maar voelde wel de nervositeit in de club.

Niet moeilijk na een 5 op 21 en een fameuze pandoering (5-1) van Seraing. Maar goed. Het gaat er binnen de trainersstaf ook niet altijd even vlot aan toe. Voor het seizoen werd al bekendgemaakt dat Dury zijn laatste seizoen inging en dat het een inloopperiode zou worden voor assistenten Timmy Simons en Davy De fauw.

Aan één zeel trekken

Die laatste twee hebben een idee over hoe Essevee zou moeten spelen, maar Dury is het niet gewend om zijn tactiek te overleggen met zijn assistenten. Dat is niet hoe hij de afgelopen 20 jaar gewerkt heeft. Maar hij heeft zijn trouwe luitenanten en klankborden niet meer rond zich. Ronny Verriest en Eddy Vandenberghe wisten hun rol, maar Simons en De fauw - die de trainingen voor hun rekening nemen - willen nu al hun stem laten horen.

Dat levert soms verwarring op bij de spelers. Maar hoe moet je een clubmonument voortijdig aan de deur zetten als je hem belooft hebt dat hij een afscheidsjaar krijgt? Het leek ons begin dit seizoen al niet slim om dat aan de grote klok te hangen en het is er niet beter op geworden. Dury is immers ook sportief directeur, maar de (onevenwichtige) samenstelling van de groep wordt ook vriend en medestander, CEO Eddy Cordier, aangewreven. Ook hij stond in de tocht...

Wat bij Zulte Waregem vooral ontbreekt is duidelijkheid: wie doet wat? Je kan Dury niet als posterboy gebruiken, daarvoor heeft hij te veel betekend voor de club en zijn eergevoel laat het ook niet toe. Als ze blijven doorgaan met hem zullen zijn assistenten nog even moeten wachten met hun tactische plannen, hoe goed die ook mogen zijn. Er kan er maar één de baas zijn.