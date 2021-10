🎥 Vrouwenploeg moet buiten op de grond slapen: "Dan vraag je je af waar al dat geld naartoe is"

De U20-ploeg van DR Congo werd uit hun hotel gezet omdat de bond 'vergeten' was om de rekening te betalen. Daardoor moesten ze hun match tegen Kameroen op straat voorbereiden. Maar nog erger: ze moesten daar ook slapen.

“Je begint je af te vragen waar het FIFA-geld voor de promotie van het vrouwenvoetbal naartoe is”, aldus een boze Baer-Hoffmann.

According to @Herita23 , this how the DR Congo🇨🇩 U-20 women’s team is preparing for this weekend’s FIFA U-20 Women’s World Cup qualifier against Cameroon 🇨🇲. Very very sad. 📷 @Herita23 pic.twitter.com/6TsPUJwQ4A

This is the Congo u20 women's team sleeping in the street after being kicked out of hotel, which @fecofa_kinshasa failed to pay. Below they are training in the streets. Makes you wonder where that earmarked @FIFAcom women's football funding went? https://t.co/LADbMYj9fN pic.twitter.com/Awv5xedgpw