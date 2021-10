7 matchen in 22 dagen voor Antwerp, Priske klaagt niet: "Quasi iedereen is volledig klaar en ik kan wisselen"

Antwerp speelt de komende weken 7 matchen in 22 dagen, maar klagen is er bij Brian Priske niet bij. De coach kan over quasi zijn volledige kern beschikken en zal die ook gebruiken.

Priske gebruikte dit seizoen trouwens al 28 spelers. “Ik ga niet roteren om te roteren”, benadrukt Priske bij HLN. “Maar als je zo’n volle kalender hebt, zullen de omstandigheden automatisch al eens vragen om een wissel. Dat kan een fysieke reden hebben of een tactische. Omdat ik zo veel spelers heb die klaar zijn voor de dienst kan ik tactisch variëren, wat het voor de tegenstanders dan weer moeilijker maakt om ons te analyseren. Ik geloof trouwens ook in de spelers die op de bank of op de tribune zitten, maar de regel is dat ik er maar elf tegelijk mag opstellen. Ik weet dat en de jongens beseffen dat ook.”

En zijn kern is uitgerust en klaar. “De voorbije break hebben we goed benut”, aldus Brian Priske. “Jongens die al veel minuten hadden gemaakt, konden een beetje rust nemen. Anderen konden wat extra trainen. Bovendien zijn Engels, Vines, Yusuf en Haroun weer fit, terwijl internationals Samatta, Seck, Miyoshi en Balikwisha heelhuids en op tijd terugkeerden. Het maakt dat ik momenteel heel veel keuze heb. Quasi iedereen is volledig klaar om die volgende reeks van wedstrijden tegemoet te gaan: een prettige vaststelling.”