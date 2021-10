🎥 Canada wint vlot van Panama: Club Brugge-aanwinst scoort, Murillo antiheld

Canada won vannacht vlot van Panama in de WK-kwalificatie. Het werd 4-1, met daarin een ruim 'Belgisch' aandeel.

Panama kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar op het halfuur zorgde Anderlecht-verdediger Michael Murillo voor de gelijkmaker met een eigen doelpunt. In de tweede helft drukte Canada het gaspedaal in.

Bayern-ster Alphonso Davies bracht de thuisploeg op voorsprong. Tajon Buchanan, die na nieuwjaar voor Club Brugge zal uitkomen en Jonathan David (ex-AA Gent) zorgden voor de eindstand: 4-1.

