International keert pas donderdag terug bij Club Brugge: nieuwe kans voor Mechele?

Na de interlandbreak trapt Club Brugge vrijdagavond de Jupiler Pro League opnieuw op gang met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk.

Het is maar de vraag of Philippe Clement daarbij Jack Hendry zal inzetten. De Schotse verdediger arriveert pas donderdag in Westkapelle, nadat hij op dinsdag nog een interland afwerkte op de Faroer (0-1-zege). Mogelijk krijgt Brandon Mechele, die zijn basisplaats verloor, de kans om zich te tonen tegen KV Kortrijk.

Dinsdag wacht Club Brugge alweer een belangrijke wedstrijd. Dan komen Kevin De Bruyne en co op bezoek in het Jan Breydelstadion. Club Brugge begon met vier op zes, Manchester City telt een punt minder na twee speeldagen.