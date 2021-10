Mauricio Pochettino over mogelijke transfer Mbappé: "De club doet er alles aan om Kylian te houden, maar hij beslist"

"Should I stay or should I go", heeft Kylian Mbappé zich de voorbije maanden al vaak afgevraagd. De steraanvaller van PSG wordt het hof gemaakt door Real Madrid, maar tot een transfer kwam het nog niet. In Marca spreekt Mauricio Pochettino over zijn poulain.

"Ik kan zeggen dat PSG er alles aan zal doen om hem in Parijs te houden, maar uiteindelijk zal Kylian een beslissing moeten nemen. Hij is een van de beste spelers van de wereld, hij is nog jong en kan nóg groeien. PSG zal hem proberen te overtuigen om te blijven", aldus de Argentijnse coach van PSG. "Wij hebben goede hoop. Wij hebben het nodige geld om hem een mooi voorstel te doen, zodat hij uiteindelijk hier kan blijven en bij PSG gelukkig kan zijn." Wat het sportieve betreft, wil PSG dit seizoen eindelijk de Champions League winnen. Mauricio Pochettino: "Doe maar een finale tegen Real Madrid", grapt de Argentijn. "En waarom zou ik Mbappé dan geen belangrijke strafschop laten nemen? Ik twijfel niet aan zijn professionaliteit."