Belofteninternational moet geduld tonen bij Anderlecht: "Als er iemand uit vorm of geblesseerd is, krijgt hij zijn kans"

Twee jaar geleden debuteerde Marco Kana tegen STVV, hij bedankte meteen met een doelpunt. Dit seizoen loopt het heel wat minder vlot voor Kana, die in negen van de tien competitiewedstrijden tot dusver naast de achttien viel.

De jonge centrale verdediger begon twee seizoen veelbelovend in het A-elftal van paars-wit, maar verloor al snel zijn plaatsje in de ploeg. Zelfs de bank halen bleek een hele opgave voor de belofteninternational. Vincent Kompany ziet Kana eerder als een defensieve middenvelder dan als een centrale verdediger. De concurrentie op het middenveld van paars-wit is niet min, waardoor het jeugdproduct geduld moet tonen.

Dit seizoen kwam Kana nog niet in actie in de competitie. Meer nog, amper één keer haalde hij de uiteindelijke wedstrijdselectie. "Ik hou er niet veel van om te veel in te gaan op individuele gevallen. Hier trainen elke week vijftien à twintig jongens uit Neerpede mee, dat is enorm", onderstreepte Kompany op zijn persbabbel.

"Voor elk van hen stellen we ontwikkelingsplan op. Daarbij proberen we hen ook te doen inzien waarom ze nog geen plaats in de basis of in de kern hebben. Marco werkt hard, net zoals alle andere jongeren. Het is een kwestie van tijd", aldus Kompany.

Wat ook meespeelt: de beloftencompetitie. De top vier komt immers volgend seizoen uit in 1B, wat voor Anderlecht enorm belangrijk is in de ontwikkeling van de youngsters. In de beloften is Marco Kana een van de steunpilaren. "We volgen de prestaties van de U21 op de voet. Als er op een dag blessures zijn of een vormdip is in de A-kern, dan zullen de jongens die het verdienen speelgelegenheid krijgen", besluit de T1 van Anderlecht.