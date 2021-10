Nsoki stond hele tijd in de belangstelling van Club Brugge: "Toen al contact gehad"

Club Brugge haalde tijdens de zomermercato Stanley Nsoki als eerste nieuwe transfer naar Jan Breydel.

De interesse van blauwzwart in Stanley Nsoki van Nice was er volgens de speler al veel langer. "Club nam in de lente al contact met me op", vertelt Nsoki op de RTBF.

Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging om meer te spelen. "Ik speelde weinig bij Nice en ik kende Club Brugge van naam, omdat ik hun dubbele confrontatie met PSG twee jaar geleden gevolgd had.”

Een stap terug noemt hij het zeker niet. “Integendeel. De infrastructuur is hier beter en ik leer elke dag bij, want de staf had voor mijn handtekening al perfect mijn profiel ontleed. Ik was onder de indruk van hun screening. Bovendien speel ik hier Champions League, dat mocht ik bij PSG enkel vanaf de bank meemaken.”