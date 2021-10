Vincent Kompany relaxed naar match tegen STVV: "Gewoon hetzelfde doen"

Het programma van RSC Anderlecht oogt de komende weken op papier niet te moeilijk, te beginnen met STVV.

Vincent Kompany maakte van de interlandbreak gebruik om een evaluatie op te maken. “Je wil altijd progressie zien en die zie ik ook zeker bij ons. Wat we wel moeten proberen is onze goede prestaties nog vaker omzetten in overwinningen. We moeten een reeks neerzetten.”

Daar zou nu wel eens het moment toe gekomen zijn. “Maar ik blijf voorzichtig, onze mindset mag niet veranderen. We komen uit een iets zwaardere reeks, die we met vertrouwen en heel rustig zijn ingestapt. Nu moeten we gewoon hetzelfde doen. We moeten ons concentreren op ons eigen niveau.”

Spelers als Sergio Gomez en Joshua Zirkzee deden het goed bij hun nationale team en brengen dat mee naar paarswit. ”Die mannen komen inderdaad met veel vertrouwen terug. Maar eigenlijk is heel onze groep goed in vorm. Ik hoop dat het een het ander versterkt.”