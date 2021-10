Vincent Kompany voor lastige verplaatsing naar STVV: "Progressie geboekt, nu nog omzetten in puntengewin"

Vincent Kompany staat met Anderlecht voor de verraderlijke verplaatsing naar Stayen. De paars-witte vormcurve ging voor de interlandbreak in stijgende lijn, maar de puntenoogst viel eerder mager uit.

Drie opeenvolgende gelijke spelen: een drie op negen spreekt niet tot de verbeelding, het geleverde (bij momenten) wel, vooral tegen Club Brugge. "Het is altijd moeilijk om zo vroeg in het seizoen een balans op te maken, maar ik durf zeggen dat we vooruitgang geboekt hebben de voorbije maanden. Het wordt nu tijd om die progressie om te zetten in puntengewin, liever vroeg dan laat", liet Vincent Kompany weten op zijn wekelijkse persbabbel.

"Het zou problematisch zijn als we met deze groep geen vooruitgang zouden boeken. Nu moeten we onszelf nog belonen voor het harde werk dat we leveren. we komen uit een reeks van zware wedstrijden waaruit we toch vertrouwen geput hebben. Nu is het zaak om deze nieuwe reeks wedstrijden op een goede manier aan te vatten."

© photonews

Solide STVV

Zondagmiddag gaat Anderlecht op bezoek bij STVV. Een tripje naar Stayen is voor Anderlecht zelden een plezierreisje. "Bernd Hollerbach levert daar prima werk, hij heeft er die typische Duitse mentaliteit ingeslepen. Ook bij Moeskroen gaf hij zijn ploeg een eigen indentiteit, en dat met weinig middelen. Ik verwacht een heel intense en spannende wedstrijd, want STVV verliest zelfden met meer dan een doelpunt verschil", aldus Kompany.

Over de staat van het kunstgrasterrein van Stayen wordt vaak geklaagd, maar Vincent Kompany ziet er geen graten in. "Ik heb heel veel jonge spelers die het gewend zijn om op deze ondergrond te spelen. Als ik nog zou spelen, zou het ongetwijfeld wél problemen opleveren", knipoogde Vincent Kompany.