Union leider, zoals Beerschot een jaar geleden: "Dit zijn de belangrijke maanden"

Een jaar geleden won Beerschot in een duel der promovendi met 4-2 van OH Leuven en kwamen ze zo aan de leiding in de Jupiler Pro League. Nu deed Union tegen Seraing hetzelfde ...

Na een knappe remonte met een man minder wist Union alsnog te winnen en zo de leidersplaats te bemachtigen. Gestrafd "We zijn deze keer gestrafd geweest voor een mindere eerste helft. Gelukkig hebben we na de koffie alles kunnen rechtzetten." "Oktober, november en december zijn cruciale maanden. Het weer gaat veranderen, de mensen worden vermoeider. Het is nu dat we te weten zullen komen of we voor de top van het klassement spelen of voor de lagere helft."