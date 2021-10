Anderlecht moet beloftevolle verdediger maandenlang missen

Lucas Lissens, de beloftevolle verdediger van Anderlecht, liep afgelopen vrijdag op training een zware knieblessure op.

Lissens zal hierdoor meerdere maanden aan de kant staan, klinkt het op de officiële kanalen van paars-wit. De 20-jarige centrale verdediger kwam vorig seizoen vier keer in actie in de hoofdmacht van Anderlecht. Hij liet daarin mooie dingen zien, al pakte hij ook rood in de competitiematch tegen KV Oostende.

Dit seizoen haalde de jeugdinternational geen enkele keer de wedstrijdselectie van Vincent Kompany.

Naast Lissens ligt ook Théo Leoni een tijdje in de lappenmand. De aanvoerder van de beloften van paars-wit werd geopereerd aan de appendix en is enkele weken buiten strijd.