'Antwerp naar rechtbank tegen regel van zes voetbalbelgen'

RTBF verspreidde maandagmiddag opmerkelijk nieuws. Volgens het medium stapt Antwerp naar de rechtbank. De Great Old wil komaf maken met de regel van zes voetbalbelgen.

De KBVB schrijft voor dat er in de 18-koppige wedstrijdselectie minimaal zes voetbalbelgen moeten opgenomen zijn. Dat zijn Belgen of buitenlanders die een deel van hun opleiding in ons land kregen. Antwerp is van mening dat dit in strijd is met de regelgeving van het vrije verkeer van werknemers en met het vrije concurrentiebeginsel. In andere competities gelden er immers andere wetten.

Antwerp trekt nu naar het Europees Hof van Justitie om komaf te maken met deze regel. Een uitspraak hoeven we nog niet meteen te verwachten, maar deze zet van Antwerp zal hoe dan ook stof doen opwaaien.