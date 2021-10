Ruud Vormer komt terug op invallersstatuut: "Plots kreeg ik een oranje hesje... Na de training ben ik naar het bureau van de trainer gestormd"

Mocht er door iemand aan getwijfeld geweest zijn: Ruud Vormer heeft de knop omgedraaid. Vormer was vrijdag tegen Kortrijk als vanouds de aanjager en scoorde bovendien twee knappe goals. Of dat voldoende is voor een basisplek tegen Manchester City? Dat zal dinsdag moeten blijken.

In HLN praat Vormer over zijn rol als invaller. Niet eenvoudig, nadat hij jaren incontournable was bij Club Brugge. "Er is me voor het seizoen verteld dat ik niet meer alles zou spelen, maar ik dacht niet dat ik voor een wedstrijd zoals die tegen PSG aan de kant zou worden gezet. Ik dacht dat ik tegen de kleinere clubjes in België op de bank zou zitten."

De verrassing was dan ook groot toen Ruud Vormer in aanloop naar de wedstrijd tegen PSG merkte dat hij niet in de basis zou staan. "Ik zag het op de tactische training twee dagen voor de wedstrijd. Ik had een oranje hesje om, keek om me heen en dacht: 'Dit klopt hier niet'. Na de training ben ik heel kwaad geworden en stormde ik naar het bureau van de trainer."

"Op dat moment deed me dat heel veel pijn, ik wilde mijn aanvoerdersband inleveren. Ik heb gezegd wat ik dacht en voelde, maar het respect tussen mij en de trainer is op elk moment gebleven", besluit Vormer.