Verschaeren verwacht héél véél van paars-wit jeugdproduct: "Hij is een speler met heel veel kwaliteiten"

RSC Anderlecht zet de laatste seizoenen steeds meer in op de jeugd. Yari Verschaeren is één van de producten die werden gevormd in Neerpede. En de middenvelder weet dat er nog enkele talenten in de wachtzaal zitten.

Yari Verschaeren telt zelf nog maar twintig lentes - dat durft men als eens te vergeten - maar zijn opvolger zit ook al klaar. "Mario Stroeykens is een speler met heel veel kwaliteiten", aldus de middenvelder op zijn 17-jarige ploegmaat. "Ik vind dat hij voor zijn leeftijd al heel ver staat", gaat Verschaeren verder op de webstek van paars-wit. "Vooral zijn fysieke kwaliteiten zijn indrukwekkend."